"Ми не Маріуполь, у нас є тил": глава Миколаївської ОВА розповів про ситуацію в області

Керівник області пояснив, що російські окупанти продовжують обстріли. Армія РФ використовує важке озброєння, в тому числі ракети "Калібр".

У Миколаївській області частково немає електроенергії, проте над цим вже працюють комунальні служби.

Крім того, окупанти пошкодили трубопровід, тому в Миколаєві відсутні водопостачання. За словами Кіма, ця проблема вже вирішується.

"По воді. Розібралися в ситуації. Вода буде так чи інакше. Або половина від наших потреб, або буде, як і раніше. Дуже багато допомоги йде від сусідніх областей. У будь-якому випадку будемо з водою. Ми не Маріуполь, у нас є тил", - заявив глава Миколаївської області.