"Мы люди мирные": Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет войны

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь миролюбивый народ. Поэтому его страна не хочет войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Лукашенко.
"Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и войны. Мы люди мирные и хотели бы чтобы вокруг нас был мир", - заявил Лукашенко.
При этом он добавил, что Россия хочет "затолкать" Беларусь в войну в Украине.
"Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика", - заявил Лукашенко.
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