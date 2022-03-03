"Мы люди мирные": Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет войны

"Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и войны. Мы люди мирные и хотели бы чтобы вокруг нас был мир", - заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что Россия хочет "затолкать" Беларусь в войну в Украине.

"Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика", - заявил Лукашенко.