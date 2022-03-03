"Ми люди мирні": Лукашенко заявив, що Білорусь не хоче війни

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь миролюбний народ. Тому його країна не хоче війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Лукашенка.
"Ми не хочемо ніяких скандалів, конфліктів і війни. Ми люди мирні і хотіли б щоб навколо нас був мир", - заявив Лукашенко.
При цьому він додав, що Росія хоче" заштовхати " Білорусь у війну в Україні.
"Нас просто хочуть заштовхати у війну в Україні, спеціально, щоб ми оголили інші наші кордони, а потім з вами розберуться швидко, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика", - заявив Лукашенко.
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