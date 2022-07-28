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Зеленский поздравил граждан с Днем украинской государственности

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 08:45
Зеленский поздравил граждан с Днем украинской государственности Фото: Зеленский поздравил граждан с Днем украинской государственности (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Олег Васкив

В день крещения Киевской Руси, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности. Президент Владимир Зеленский уже поздравил граждан с этим праздником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Президент отметил, что утро 28 июля было неспокойным. Ведь снова российские оккупанты нанесли ракетные удары по нашим мирным городам.

"Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина - самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что еще далеко не все "вороженьки згинули як роса на сонці". Однако мы - козацкого рода, а значит нам точно "усміхнеться доля".

Напомним, День украинской государственности мы отмечаем впервые. Дата 28 июля - это день крещения Киевской Руси.

Ввести этот праздник предложил в прошлом году президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости Украины.

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