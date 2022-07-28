Зеленський привітав громадян із Днем української державності

У день хрещення Київської Русі, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Президент Володимир Зеленський вже привітав громадян із цим святом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Президент зазначив, що ранок 28 липня був неспокійним. Адже знову російські окупанти завдали ракетних ударів по наших мирних містах.

"Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - наголосив Зеленський.

Він додав, що ще далеко не всі "вороженьки згинули як роса на сонці". Однак ми - козацього роду, а отже нам точно "усміхнеться доля".