ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський привітав громадян із Днем української державності

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 08:45
Зеленський привітав громадян із Днем української державності Фото: Зеленський привітав громадян із Днем української державності (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У день хрещення Київської Русі, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Президент Володимир Зеленський вже привітав громадян із цим святом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Президент зазначив, що ранок 28 липня був неспокійним. Адже знову російські окупанти завдали ракетних ударів по наших мирних містах.

"Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - наголосив Зеленський.

Він додав, що ще далеко не всі "вороженьки згинули як роса на сонці". Однак ми - козацього роду, а отже нам точно "усміхнеться доля".

Нагадаємо, День української державності ми відзначаємо вперше. Дата 28 липня - це день хрещення Київської Русі.

Запровадити це свято запропонував торік президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України