UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Мы единая европейская семья": президент Еврокомиссии назвала три направления работы Украины и ЕС

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала три направления работы Украины и ЕС. По ее словам, Украина и Евросоюз - это "единая европейская семья".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление европейского лидера на саммите Украина-ЕС.

По ее словам, важно, что Украина является суверенным государством и она полностью способна сама определить свои политические приоритеты.

"Мы очень близки и станем еще более близкими. Три основных направления: это реформы. Здесь я хотела бы поблагодарить и признать усилия Зеленского за вашу уверенность и решительность. Второе: постепенная экономическая интеграция. Это мощная, движущая сила. И политическая ассоциация с ЕС, полное внедрение соглашения о свободной торговле. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - заявила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, Еврокомиссия рассматривает сценарии, как обеспечить достаточную поставку газа для Украины.

Отметим, Украина и ЕС считают Россию ответственной за отсутствие прогресса на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзУкраина