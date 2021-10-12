"Мы единая европейская семья": президент Еврокомиссии назвала три направления работы Украины и ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала три направления работы Украины и ЕС. По ее словам, Украина и Евросоюз - это "единая европейская семья".

По ее словам, важно, что Украина является суверенным государством и она полностью способна сама определить свои политические приоритеты.

"Мы очень близки и станем еще более близкими. Три основных направления: это реформы. Здесь я хотела бы поблагодарить и признать усилия Зеленского за вашу уверенность и решительность. Второе: постепенная экономическая интеграция. Это мощная, движущая сила. И политическая ассоциация с ЕС, полное внедрение соглашения о свободной торговле. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - заявила Урсула фон дер Ляен.