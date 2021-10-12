"Ми єдина європейська сім'я": президент Єврокомісії назвала три напрямки роботи України та ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала три напрямки роботи України та ЄС. За її словами, Україна та Євросоюз - це "єдина європейська сім'я".

За її словами, важливо, що Україна є суверенною державою і вона повністю спроможна сама визначити свої політичні пріоритети.

"Ми дужі близькі і станемо ще більш близькими. Три основні напрямки: це реформи. Тут я хотіла б подякувати і визнати зусилля Зеленського за вашу впевненість та рішучість. Друге: поступова економічна інтеграція. Це потужна, рушійна сила. І політична асоціація з ЄС, повне вровадження угоди про вільну торгівлю. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", - заявила Урсула фон дер Ляєн.