ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Еврокомиссия рассматривает сценарии, как обеспечить достаточные поставки газа Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 12 октября 2021 12:36
Еврокомиссия рассматривает сценарии, как обеспечить достаточные поставки газа Украине Фото: президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В Еврокомиссии понимают обеспокоенность Украины относительно поставок газа. Еврокомиссия различные сценарии, как обеспечить поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время саммита Украина - ЕС в Киеве.

"Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение для Украины", - сказала она.

По ее словам, изучаются возможности увеличения поставок газа из стран ЕС, в т.ч. реверсных поставок из Словакии.

Урсула фон дер Ляйен отметила,"что Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа".

В то же время она заявила, что если Украина повысит энергоэффективность, ей не нужно будет уже покупать газ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Транзит газа
NEWS
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков