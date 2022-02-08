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"Мы не чертим границы танками в 21 веке": глава МИД Австрии о ситуации вокруг Украины

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что ситуация на Донбассе на линии разграничения остается "достаточно депрессивной". При этом он назвал недопустимым чертить границы танками в 21 веке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время визита в Киев.

"Мы видим военную агрессию на европейском континенте...Говоря о дипломатии, мы не дошли до ее предела. И дипломатические честные каналы также работают, мы, конечно, не можем ожидать быстрого разрешения ситуации. Но мы не хотим видеть военную конфронтацию, военную агрессию. Мы не чертим границы танками в 21 веке", - отметил Шалленберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Reuters, российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

При этом издание Billd описало план вторжения агрессора в Украину с последующим установлением марионеточного режима.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о разных сценариях вторжения Российской Федерации на территорию Украины и призвал не верить апокалиптическим прогнозам разных изданий.

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Вторжение России в Украину