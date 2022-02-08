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"Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті": глава МЗС Австрії про ситуацію навколо України

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що ситуація на Донбасі на лінії розмежування є "досить депресивною". При цьому він назвав неприпустимим креслити кордони танками у 21 столітті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час візиту до Києва.

"Ми бачимо військову агресію на європейському континенті...Говорячи про дипломатію, ми не дійшли до її межі. І дипломатичні чесні канали також працюють, ми, звичайно, не можемо очікувати швидкого вирішення ситуації. Але ми не хочемо бачити військову конфронтацію, військову агресію. Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті", - зазначив Шалленберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Reuters, російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення на територію України.

При цьому видання Bild описало план вторгнення агресора в Україну з подальшим встановленням маріонеткового режиму.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба висловився про різні сценарії вторгнення Російської Федерації на територію України та закликав не вірити апокаліптичним прогнозам різних видань.

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Вторгнення Росії до України