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У ВМС ЗСУ розповіли про кораблі РФ у Чорному й Азовському морях: чи є "Калібри" на борту

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному й Азовському морях вранці 30 червня фіксується знаходження російського корабельного угруповання, серед якого є ракетоносій. Втім, на його борту самих ракет "Калібр" немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram.

Як уточнили військові, станом на ранок неділі загалом були помічені:

  • в Чорному морі - 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні;
  • в Азовському морі - 3 кораблі РФ, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні;
  • в Середземному морі - 2 російські кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

Крім того, розповіли у ВМС України, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - передали також військові.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін заявив, що використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати.

Зазначимо також, російські окупанти віднедавна стали при ударах по території України використовувати кораблі-носії "Калібрів", розташованих саме в Азовському, а не Чорному морі.

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