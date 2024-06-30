У ВМС ЗСУ розповіли про кораблі РФ у Чорному й Азовському морях: чи є "Калібри" на борту

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін заявив, що використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати.

Зазначимо також, російські окупанти віднедавна стали при ударах по території України використовувати кораблі-носії "Калібрів", розташованих саме в Азовському, а не Чорному морі.

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