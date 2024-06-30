В ВМС ВСУ рассказали о кораблях РФ в Черном и Азовском морях: есть ли "Калибры" на борту

В Черном и Азовском морях утром 30 июня фиксируется нахождение российской корабельной группировки, среди которой есть ракетоноситель. Впрочем, на его борту самих ракет "Калибр" нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Как уточнили военные, по состоянию на утро воскресенья были замечены:
Кроме того, рассказали в ВМС Украины, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - передали также военные.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин заявил, что использование дронов Magura в Азовском море будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать.
Отметим также, российские оккупанты недавно стали при ударах по территории Украины использовать корабли-носители "Калибров", расположенных именно в Азовском, а не Черном море.
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