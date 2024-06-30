В ВМС ВСУ рассказали о кораблях РФ в Черном и Азовском морях: есть ли "Калибры" на борту

Как уточнили военные, по состоянию на утро воскресенья были замечены:

в Черном море - 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;

в Азовском море - 3 корабля РФ, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют;

в Средиземном море - 2 российских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;

Кроме того, рассказали в ВМС Украины, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовского море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - передали также военные.