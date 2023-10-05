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У МВС заявили, що майже 15 тисяч військових вважаються зниклими безвісти

Ілюстративне фото: у МВС заявили, що майже 15 тисяч військових вважаються зниклими безвісти (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військовослужбовців та 11 тисяч цивільних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка в ефірі телемарафону.

"Нині понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тисяч - це цивільні, майже 15 тисяч - військові", - сказав він.

Тимченко зазначив, що правоохоронці ведуть відповідний реєстр та ставлять на облік дані про кожного зниклого безвісти. 

Так, МВС співпрацює з Нацполіцією та Головним управлінням розвідки, які опікуються координацією пошуку.

Він також повідомив, що наразі майже 9 тисяч сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.

Пошук зниклих безвісти в Україні

У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

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