Суспільство Освіта Гроші Зміни

У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години

Фото: у МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Послаблення комендантської години допускається на територіях України, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Нові правила перебування на вулиці під час комендантської години: 

  • Дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву. 
  • При собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ. 
  • Під час прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.

Також рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців. 

Фактично, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги. 

"Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх. Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації", - зазначили у МВС.

Нові правила комендантської години

Нагадаємо вчора, 16 січня, Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві, де наразі найскладніша ситуація з електроенергією та опаленням.

Нововведення працюватимуть у такий спосіб:

  • на момент дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.
  • дозволяється рух приватного транспорту, якщо людина їде саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, з огляду на безпекову ситуацію.
  • пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торговельно-розважальні центри, якщо вони мають: автономне живлення; опалення; стабільний зв'язок; подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.
  • для бізнесу, що офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.
