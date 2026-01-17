У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години

Нові правила перебування на вулиці під час комендантської години:

Дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.

При собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ.

Під час прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.

Також рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців.

Фактично, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги.

"Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх. Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації", - зазначили у МВС.