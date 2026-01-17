У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години

Послаблення комендантської години допускається на територіях України, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.
Нові правила перебування на вулиці під час комендантської години:
Також рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців.
Фактично, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги.
"Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх. Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації", - зазначили у МВС.
Нагадаємо вчора, 16 січня, Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.
Найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві, де наразі найскладніша ситуація з електроенергією та опаленням.
Нововведення працюватимуть у такий спосіб: