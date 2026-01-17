В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа

Ослабление комендантского часа допускается на территориях Украины, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
Новые правила пребывания на улице во время комендантского часа:
Также рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей.
Фактически, такой подход применяется и во время воздушной тревоги.
"Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, при участии сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации", - отметили в МВД.
Напомним вчера, 16 января, Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.
В ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве, где сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией и отоплением.
Нововведения будут работать следующим образом: