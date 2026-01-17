В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа

Новые правила пребывания на улице во время комендантского часа:

Разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева.

При себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.

Во время следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева спецпропуска не нужны.

Также рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей.

Фактически, такой подход применяется и во время воздушной тревоги.

"Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, при участии сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации", - отметили в МВД.