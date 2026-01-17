RU

Общество Образование Деньги Изменения

В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа

Фото: в МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ослабление комендантского часа допускается на территориях Украины, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Новые правила пребывания на улице во время комендантского часа:

  • Разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева.
  • При себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.
  • Во время следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева спецпропуска не нужны.

Также рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей.

Фактически, такой подход применяется и во время воздушной тревоги.

"Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, при участии сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации", - отметили в МВД.

 

Новые правила комендантского часа

Напомним вчера, 16 января, Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

В ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве, где сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией и отоплением.

Нововведения будут работать следующим образом:

  • на момент действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.
  • разрешается движение частного транспорта, если человек едет именно в пункт несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, учитывая ситуацию с безопасностью.
  • пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если они имеют: автономное питание; отопление; стабильную связь; удлинители и бесплатный горячий чай.
  • для бизнеса, официально выполняющего функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.

