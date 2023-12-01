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В МВС розповіли, скільки цивільних загинуло в Україні через російські обстріли у 2023 році

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 00:48
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В МВС розповіли, скільки цивільних загинуло в Україні через російські обстріли у 2023 році Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій-Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, скільки цивільних українців загинуло та постраждало внаслідок російських атак в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Telegram.

В ході зустрічі з послами країн G7 Клименко заявив, що Російська Федерація за 11 місяців цього року 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України.

"Унаслідок цього 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі - загинули", - йдеться у повідомленні.

Голова МВС додав, що найбільше обстрілів зафіксовано у Запорізькій, Херонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Також Міністерство внутрішніх справ зареєструвало майже 101 тисячу воєнних злочинів, вчинених росіянами. Серед них - обстріли, знущання над мирним населенням, депортація, незаконне позбавлення волі.

Втрати під час війни

У вересні в управлінні Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини заявили, що з початку російського повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 9 701 цивільних, ще 17 748 поранено.

Однак у відомстві стверджують, що реальна кількість втрат значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії наразі ускладнене.

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