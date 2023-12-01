В МВД рассказали, сколько гражданских погибло в Украине из-за российских обстрелов в 2023 году

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, сколько гражданских украинцев погибло и пострадало в результате российских атак в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Telegram .

В ходе встречи с послами стран G7 Клименко заявил, что Российская Федерация за 11 месяцев этого года 59 тысяч раз обстреляла населенные пункты в 24 регионах Украины.

"В результате 11 тысяч граждан пострадали, 2 тысячи - погибли", - говорится в сообщении.

Глава МВД добавил, что больше всего обстрелов зафиксировано в Запорожской, Херонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также Министерство внутренних дел зарегистрировало около 101 тысячи военных преступлений, совершенных россиянами. Среди них – обстрелы, издевательства над мирным населением, депортация, незаконное лишение свободы.

Потери во время войны

В сентябре в управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека заявили, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 9 701 гражданских , еще 17 748 ранены.

Однако в ведомстве утверждают, что реальное количество потерь значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, осложнено.