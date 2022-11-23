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У МВС розповіли, скільки колаборантів вже затримано в Херсонській області

Фото: заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

В Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в деокупованій частині Херсонської області вже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна під час національного телемарафону.

За його словами, зараз правоохоронці зайняті пошуком в регіоні диверсантів та колаборантів, причетних до співпраці з росіянами та до знущань з місцевих жителів.

"Станом на сьогодні на деокупованій Херсонщині затримали 41 особу, яка може бути причетною до співпраці з ворогом. Робота щодо таких осіб триває", - заявив Єнін.

Нагадаємо, у Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який "збирав голоси" для "референдуму" окупантів.

Також повідомлялося, що в Херсоні правоохоронці виявили лігво колаборантів, які служили в поліції окупантів. Там було знайдено повний перелік зрадників.

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Херсонська областьВійна Росії проти України