У МВС розповіли, скільки колаборантів вже затримано в Херсонській області

В Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в деокупованій частині Херсонської області вже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна під час національного телемарафону.
За його словами, зараз правоохоронці зайняті пошуком в регіоні диверсантів та колаборантів, причетних до співпраці з росіянами та до знущань з місцевих жителів.
"Станом на сьогодні на деокупованій Херсонщині затримали 41 особу, яка може бути причетною до співпраці з ворогом. Робота щодо таких осіб триває", - заявив Єнін.
Нагадаємо, у Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який "збирав голоси" для "референдуму" окупантів.
Також повідомлялося, що в Херсоні правоохоронці виявили лігво колаборантів, які служили в поліції окупантів. Там було знайдено повний перелік зрадників.
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