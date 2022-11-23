У МВС розповіли, скільки колаборантів вже затримано в Херсонській області

В Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в деокупованій частині Херсонської області вже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна під час національного телемарафону.

За його словами, зараз правоохоронці зайняті пошуком в регіоні диверсантів та колаборантів, причетних до співпраці з росіянами та до знущань з місцевих жителів.

"Станом на сьогодні на деокупованій Херсонщині затримали 41 особу, яка може бути причетною до співпраці з ворогом. Робота щодо таких осіб триває", - заявив Єнін.