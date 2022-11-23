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В МВД рассказали, сколько коллаборантов уже задержано в Херсонской области

Фото: заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в деоккупированной части Херсонской области уже задержан 41 человек, предположительно сотрудничавший с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина во время национального телемарафона.

По его словам, сейчас правоохранители заняты поиском в регионе диверсантов и коллаборантов, причастных к сотрудничеству с россиянами и издевательствам над местными жителями.

"По состоянию на сегодняшний день на деоккупированной Херсонщине задержан 41 человек, который может быть причастен к сотрудничеству с врагом. Работа по таким лицам продолжается", - заявил Енин.

Напомним, в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который "собирал голоса" для "референдума" оккупантов.

Также сообщалось, что вХерсоне правоохранители обнаружили логово коллаборантов, служивших в полиции оккупантов. Там был найден полный список предателей.

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