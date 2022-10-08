UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В МВС розповіли, в чому "великий плюс" пошкодження Кримського мосту для України

Фото: спалахнув Кримський міст 8 жовтня (t.me/vanek_nikolaev)
Автор: Наталія Гурковська

Пошкодження Керченського мосту, що з’єднує територію Росії з окупованим Кримом суттєво ускладнює окупантам постачання всього необхідного на півострів, в тому числі і зброї. Для України - це "великий плюс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Кримський міст - це ключова логістична ланка, яка зв'язує Росію з Кримом, а далі вже з Херсонською областю. Станом на зараз офіційно заявлено росіянами, що він закритий... Логістично у них різко ускладнюється постачання всього чого тільки можна, від продовольства і пального, до постачання зброї в Крим та Херсонську область. Для нас це великий плюс", - сказав він.

Як повідомлялося, рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У Росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в РФ звинуватили "українських вандалів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мост