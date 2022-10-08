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В МВД рассказали, в чем "большой плюс" повреждения Крымского моста для Украины

Фото: загорелся Крымский мост 8 октября (t.me/vanek_nikolaev)
Автор: Наталия Гурковская

Повреждение Керченского моста, соединяющего территорию России с оккупированным Крымом, существенно осложняет оккупантам поставки всего необходимого на полуостров, в том числе и оружия. Для Украины - это "большой плюс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Крымский мост - это ключевое логистическое звено, которое связывает Россию с Крымом, а дальше уже с Херсонской областью. По состоянию на сегодняшний день официально заявлено россиянами, что он закрыт... Логистически у них резко усложняется поставка всего чего только можно, от продовольствия и горючего, к поставкам оружия в Крым и Херсонскую область. Для нас это большой плюс", - сказал он.

Как сообщалось, движение по Крымскому мосту было перекрыто 8 октября после масштабного пожара. На данный момент, по данным оккупантов, готовится запуск паромной переправы через пролив.

В России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к вспышке семи топливных цистерн железнодорожного состава. В повреждении переправы в РФ обвинили "украинских вандалов".

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Крымский мост