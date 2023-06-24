МВС: в придатних укриттях можуть вміститися тільки 43% населення

В Україні з усіх укриттів лише 77% придатні для використання, а відповідні бомбосховища здатні вмістити лише 43% населення країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами чиновника, у ситуації зі сховищами цифри "справді невтішні".

"Лише 77%, а у цифровому еквіваленті це 47 тисяч об'єктів укриття, які готові до прийняття громадян та виконання своїх функцій. 23% відповідно абсолютно не готові до цього", - зазначив глава МВС.

Клименко заявив, що лише 43% населення України можуть сховатися в даних придатних 77% укриттів.

Також він зазначив, що комісія з перевірки бомбосховищ проводила роботу з 1 по 10 червня. Крім того, Нацполіцією, ДСНС та МВС було підготовлено реєстр усіх укриттів разом із фото, відео, а також із зазначенням відповідальних осіб.

Клименко розповів, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони внесли пропозиції розробити зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за неналежне утримання об'єктів укриття, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів.

Закрите укриття у Києві

У ніч проти 1 червня росіяни атакували Київ 10 ракетами з ОТРК "Іскандер", всі вони були збиті. Проте уламки ракет потрапили на проїжджу частину у Дніпровському районі та біля поліклініки у Деснянському районі. В останньому загинули троє людей - дві жінки та дитина. Вони прямували до укриття, але не змогли в нього потрапити, оскільки його було закрито.

Після цього було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

20 червня стало відомо, що підозру у цій справі отримав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Крім того, в Україні через трагедію провели перевірки у всіх укриттях країни.