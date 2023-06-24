ua ru
Сб, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МВД: в пригодных укрытиях могут уместиться только 43% населения

Новина українською →
Суббота 24 июня 2023 00:19
МВД: в пригодных укрытиях могут уместиться только 43% населения Фото: укрытие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине из всех укрытий только 77% пригодны к использованию, а подходящие убежища способны вместить лишь 43% населения страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам чиновника, в ситуации с убежищами цифры "действительно неутешительные".

"Только 77%, а в цифровом эквиваленте это 47 тысяч объектов укрытия, которые готовы к принятию граждан и выполнению своих функций. 23% соответственно абсолютно не готовы к этому", - отметил глава МВД.

Клименко заявил, что только 43% населения Украины могут укрыться в данных пригодных 77% укрытий.

Также он обратил внимание, что комиссия по проверке бомбоубежищ проводила работу с 1 по 10 июня. Кроме того, Нацполицией, ГСЧС и МВД был подготовлен реестр всех укрытий вместе с фото, видео, а также с указанием ответственных лиц.

Клименко рассказал, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны внесли предложения разработать изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за ненадлежащее содержание объектов укрытия, а также в Кодекс об административных правонарушениях относительно увеличения штрафов.

Закрытое укрытие в Киеве

В ночь на 1 июня россияне атаковали Киев 10 ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты. Однако обломки ракет попали на проезжую часть в Днепровском районе и возле поликлиники в Деснянском районе. В последнем погибли три человека - две женщины и ребенок. Они направлялись к укрытию, но не смогли в него попасть, поскольку оно было закрыто.

После этого были задержаны четыре человека - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

20 июня стало известно, что подозрение по этому делу получил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Кроме того, в Украине из-за трагедии провели проверки во всех укрытиях страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины
NEWS
Поручил уволить одесского "военкома" и не только: Зеленский провел заседание Ставки
Поручил уволить одесского "военкома" и не только: Зеленский провел заседание Ставки
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью