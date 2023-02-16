МВС представило оновлений склад керівництва: хто отримав посади

Про це пише РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства внутрішніх справ України.

Крім того, Кабмін перепризначив двох заступників:

Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України призначено Інну Ящук, яка до цього виконувала обов’язки Держсекретаря МВС. Вона відповідає за організацію роботи апарату міністерства, а також, серед іншого, координує роботу закладів освіти системи МВС і системи охорони здоров’я та реабілітації.

Заміни в Міністерстві внутрішніх справ

На початку 2023 року, 18 січня, у Броварах сталася трагедія. Вертоліт ДСНС впав на один із житлових мікрорайонів міста. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, у тому числі дитина та керівництво МВС, яке знаходилося на борту гвинтокрила.

Серед керівників міністерства загинули міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС.

У зв'язку з трагедією, причини якої розслідуються до цього дня, уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС. Пізніше, на засіданні Верховної Ради було ухвалено рішення, що Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ.

Після цього Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС та призначив нових.

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