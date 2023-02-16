МВД представило обновленный состав руководства: кто получил должности

Правительство Украины назначило пятерых новых заместителей министра внутренних дел, а также государственного секретаря МВД Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства внутренних дел Украины.

Кроме того, Кабмин переназначил двух заместителей:

Государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины назначена Инна Ящук, которая до этого исполняла обязанности Госсекретаря МВД. Она отвечает за организацию работы аппарата министерства, а также координирует работу учреждений образования системы МВД и системы здравоохранения и реабилитации.

Замены в Министерстве внутренних дел

В начале 2023 года, 18 января, в Броварах произошла трагедия. Вертолет ГСЧС упал на один из жилых микрорайонов города. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок и руководство МВД, которое находилось на борту вертолета.

Среди руководителей министерства погибли министр, первый замминистра и государственный секретарь МВД.

В связи с трагедией, причины которой расследуются по сей день, правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД. Позже на заседании Верховной Рады было принято решение, что Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел.

После этого Кабмин уволил всех заместителей главы МВД и назначил новых.

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