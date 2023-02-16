МВД представило обновленный состав руководства: кто получил должности
Правительство Украины назначило пятерых новых заместителей министра внутренних дел, а также государственного секретаря МВД Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства внутренних дел Украины.
Государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины назначена Инна Ящук, которая до этого исполняла обязанности Госсекретаря МВД. Она отвечает за организацию работы аппарата министерства, а также координирует работу учреждений образования системы МВД и системы здравоохранения и реабилитации.
Кроме того, Кабмин переназначил двух заместителей:
- Богдана Драпятого, который будет отвечать за взаимодействие с Верховной Радой Украины и парламентскими комитетами и координировать работу сервисных центров МВД. Также на него возложена организация и контроль в вопросах гуманитарного разминирования.
- Майора полиции Екатерину Павличенко, которая продолжит работу в сфере соблюдения прав человека, гендерного равенства и противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию, а также будет координировать международную деятельность МВД, процесс обмена и освобождения военнопленных.
Среди назначенных - трое новых заместителей министра:
- Генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, возглавлявший Департамент организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины, отныне будет отвечать, среди прочего, за стратегическое планирование деятельности министерства и внедрение и реализацию проектов МВД.
- Генерал полиции третьего ранга Василий Тетеря, до назначения заместителем министра внутренних дел занимавший должность заместителя Председателя Национальной полиции. Направлением его ответственности будут вопросы развития государственной авиации, внутреннего аудита, материально-технического обеспечения МВД.
- Полковник полиции Леонид Тимченко, возглавлявший Департамент информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины. В новой должности он будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД, а также курировать работу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
Замены в Министерстве внутренних дел
В начале 2023 года, 18 января, в Броварах произошла трагедия. Вертолет ГСЧС упал на один из жилых микрорайонов города. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок и руководство МВД, которое находилось на борту вертолета.
Среди руководителей министерства погибли министр, первый замминистра и государственный секретарь МВД.
В связи с трагедией, причины которой расследуются по сей день, правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД. Позже на заседании Верховной Рады было принято решение, что Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел.
После этого Кабмин уволил всех заместителей главы МВД и назначил новых.
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