МВС пояснило, як проходить практичний іспит на водійські права: маршрут, час і вартість

Практичний іспит у сервісному центрі МВС - завершальний етап перед отриманням посвідчення водія. Його складають після успішного проходження теорії та практичного навчання в автошколі.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Кандидат у водії може обрати будь-який сервісний центр МВС, незалежно від того, де складав теоретичний іспит. Вартість практичного іспиту становить 420 гривень.
Кандидат може обрати транспортний засіб сервісного центру або автомобіль автошколи, де проходив навчання.
Маршрути затверджені та оприлюднені на сайті Головного сервісного центру МВС. Вони включають ділянки з різною інтенсивністю руху, перехрестя, пішохідні переходи, залізничні переїзди, а також маневрування, паркування і старт з підйому.
Тривалість іспиту - від 20 до 60 хвилин. У разі заторів чи ДТП допускається тимчасове відхилення від маршруту.
Практичний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат:
Повторно скласти іспит можна не раніше ніж через 10 днів.
У МВС наголошують, що практичний іспит - це не лише перевірка технічних навичок, а й тест на уважність, дисципліну та відповідальність на дорозі.
Раніше РБК-Україна писало, що МВС пропонує змінити правила отримання водійського посвідчення. Згідно з новим проєктом, у разі провалу практичного іспиту повторну спробу можна буде зробити не раніше ніж через 10, 20 або 30 днів - залежно від кількості невдалих складань.
Також ми розповідали, як підготуватися до практичного іспиту на водійські права. Кандидатам радять заздалегідь ознайомитися з маршрутом, обрати сервісний центр, записатися через термінал або систему Е-запис і прибути за 15 хвилин до початку. Успіх залежить від уважності та впевненості під час керування.