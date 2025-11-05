МВС пояснило, як проходить практичний іспит на водійські права: маршрут, час і вартість

Де і як можна скласти практичний іспит з водіння

Кандидат у водії може обрати будь-який сервісний центр МВС, незалежно від того, де складав теоретичний іспит. Вартість практичного іспиту становить 420 гривень.

Кандидат може обрати транспортний засіб сервісного центру або автомобіль автошколи, де проходив навчання.

Маршрути затверджені та оприлюднені на сайті Головного сервісного центру МВС. Вони включають ділянки з різною інтенсивністю руху, перехрестя, пішохідні переходи, залізничні переїзди, а також маневрування, паркування і старт з підйому.

Тривалість іспиту - від 20 до 60 хвилин. У разі заторів чи ДТП допускається тимчасове відхилення від маршруту.

Коли іспит не зараховується

Практичний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат:

допустив понад три типові помилки;

створив аварійну ситуацію;

відмовився виконати вправу без поважної причини.

Повторно скласти іспит можна не раніше ніж через 10 днів.

У МВС наголошують, що практичний іспит - це не лише перевірка технічних навичок, а й тест на уважність, дисципліну та відповідальність на дорозі.