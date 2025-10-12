ua en ru
МВД объяснило, чем отличаются платные номера от индивидуальных: что выбрать водителям

Воскресенье 12 октября 2025 06:40
МВД объяснило, чем отличаются платные номера от индивидуальных: что выбрать водителям Фото: Индивидуальные номерные знаки (hsc.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Украине разъяснили разницу между платными комбинациями номерных знаков и индивидуальными. Это разные услуги, каждая из которых имеет свои особенности.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Платная комбинация - это про цифры

Речь идет об уже изготовленных государственных номерных знаках с узнаваемыми или красивыми цифровыми комбинациями - например, 1111, 7777, 2020 или 1234.

Стоимость зависит от типа транспорта и комбинации - от 2 400 до 96 000 гривен.

Забронировать номер можно через Кабинет водителя, бронь действует 10 дней. После этого комбинация снова становится доступной другим.

Чем отличаются разные номерные знаки (инфографика: hsc.gov.ua)

Индивидуальный номерной знак - это про креатив

Это уникальная надпись, которую автовладелец выбирает сам: от 3 до 8 символов для авто или до 6 символов для мотоциклов.

Примеры: LEXA23, DRIVE, UKR777. Надпись не может повторяться в пределах одного региона.

Заказать ИНЗ можно онлайн через Кабинет водителя или в сервисном центре МВД.

Срок изготовления - до 40 дней, после чего нужно перерегистрировать авто, чтобы внести изменения в свидетельство о регистрации.

Стоимость номеров и полный порядок оформления - на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Номерные знаки".

Консультации можно получить по телефону: (044) 290-19-88 или официальные страницы ГСЦ МВД в Facebook и Instagram.

Напомним, в Украине появятся новые онлайн-услуги для водителей в "Дії". Теперь автовладельцы смогут бронировать, хранить и закреплять свои номерные знаки за автомобилем без посещения Сервисного центра МВД. Также в приложении станет доступным просмотр, продление срока хранения и выбор нужной комбинации номеров для нового авто.

РБК-Украина также рассказывало, что за езду с грязными или нечитаемыми номерными знаками водителям в Украине грозит штраф - 850 гривен, а за повторное нарушение в течение года - до 1700 гривен или общественные работы. Полиция имеет право останавливать авто, если номер не видно с 20 метров. Водителям советуют регулярно очищать номера, особенно в непогоду, чтобы избежать наказания.

