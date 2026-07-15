В МВД объяснили, почему нельзя занижать цену в договоре о продаже автомобиля
Перед продажей автомобиля украинцам следует заранее определить его официальную рыночную стоимость. Это поможет правильно оформить договор купли-продажи, избежать юридических проблем и без лишних трудностей перерегистрировать транспортное средство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Главное:
- Обязательная оценка: Перед заключением договора купли-продажи владельцам необходимо определить официальную рыночную стоимость авто. По закону, сумма в договоре не может быть ниже этого показателя.
- Где получить заключение: Официальную оценку стоимости проводят специалисты Экспертной службы МВД, выдающие соответствующий документ для дальнейшего оформления сделки.
- Что влияет на цену: При оценке эксперты учитывают год выпуска автомобиля, срок его эксплуатации, пробег, комплектацию, общее техническое состояние и наличие повреждений или следов коррозии.
- Процедура переоформления: После получения заключения и подписания договора завершить перерегистрацию автомобиля на нового владельца можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.
Почему важно определить рыночную стоимость авто
В Главном сервисном центре МВД напомнили, что перед заключением договора купли-продажи может потребоваться официальное определение рыночной стоимости автомобиля.
Это связано с требованиями Налогового кодекса Украины. В частности, сумма, указанная в договоре купли-продажи, не может быть ниже официально определенной рыночной стоимости транспортного средства.
Получить такое заключение можно в учреждениях Экспертной службы МВД, где специалисты производят оценку в соответствии с требованиями законодательства.
Что учитывают эксперты
При оценке специалисты анализируют ряд факторов, влияющих на рыночную стоимость автомобиля.
В частности, учитывают:
- год выпуска и срок эксплуатации;
- технические свойства и комплектацию;
- фактический пробег;
- общее техническое состояние;
- наличие повреждений, следов коррозии или предварительных ремонтов.
После завершения оценки владелец получает официальное заключение о рыночной стоимости автомобиля, которое можно использовать при оформлении договора купли-продажи.
Как завершить переоформление автомобиля
После определения стоимости автомобиля стороны могут заключить договор купли-продажи и перерегистрировать транспортное средство.
В МВД напомнили, что сделать это можно в любом территориальном сервисном центре, независимо от места регистрации.
Администраторы сервисных центров помогут оформить перерегистрацию автомобиля на нового владельца в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №1388.
В ведомстве советуют заранее ознакомиться со всеми этапами процедуры, чтобы продажа автомобиля прошла быстро и без лишних хлопот.
Напомним, в Украине при продаже второго и каждого следующего транспортного средства продавцы должны предоставлять документ о его оценочной или среднерыночной стоимости. Это требование действует для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и другого транспорта и используется при нотариальном оформлении и перерегистрации.
РБК-Украина также рассказывало, что с 1 января 2026 года в Украине изменили размер пенсионного сбора, уплачиваемого во время первой регистрации легковых автомобилей. Его ставки зависят от стоимости авто и составляют 3%, 4% или 5%, а электромобили по-прежнему освобождены от уплаты этого сбора.