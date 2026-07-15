ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В МВД объяснили, почему нельзя занижать цену в договоре о продаже автомобиля

06:43 15.07.2026 Ср
3 мин
Как правильно определить реальную стоимость автомобиля?
aimg Татьяна Веремеева
В МВД объяснили, почему нельзя занижать цену в договоре о продаже автомобиля Фото: Продажа автомобилей (freepik.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Перед продажей автомобиля украинцам следует заранее определить его официальную рыночную стоимость. Это поможет правильно оформить договор купли-продажи, избежать юридических проблем и без лишних трудностей перерегистрировать транспортное средство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Главное:

  • Обязательная оценка: Перед заключением договора купли-продажи владельцам необходимо определить официальную рыночную стоимость авто. По закону, сумма в договоре не может быть ниже этого показателя.
  • Где получить заключение: Официальную оценку стоимости проводят специалисты Экспертной службы МВД, выдающие соответствующий документ для дальнейшего оформления сделки.
  • Что влияет на цену: При оценке эксперты учитывают год выпуска автомобиля, срок его эксплуатации, пробег, комплектацию, общее техническое состояние и наличие повреждений или следов коррозии.
  • Процедура переоформления: После получения заключения и подписания договора завершить перерегистрацию автомобиля на нового владельца можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.

Почему важно определить рыночную стоимость авто

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что перед заключением договора купли-продажи может потребоваться официальное определение рыночной стоимости автомобиля.

Это связано с требованиями Налогового кодекса Украины. В частности, сумма, указанная в договоре купли-продажи, не может быть ниже официально определенной рыночной стоимости транспортного средства.

Получить такое заключение можно в учреждениях Экспертной службы МВД, где специалисты производят оценку в соответствии с требованиями законодательства.

Читайте также: Налоги при продаже авто: в МВД объяснили, кто и сколько должен платить в 2026 году

Что учитывают эксперты

При оценке специалисты анализируют ряд факторов, влияющих на рыночную стоимость автомобиля.

В частности, учитывают:

  • год выпуска и срок эксплуатации;
  • технические свойства и комплектацию;
  • фактический пробег;
  • общее техническое состояние;
  • наличие повреждений, следов коррозии или предварительных ремонтов.

После завершения оценки владелец получает официальное заключение о рыночной стоимости автомобиля, которое можно использовать при оформлении договора купли-продажи.

Как завершить переоформление автомобиля

После определения стоимости автомобиля стороны могут заключить договор купли-продажи и перерегистрировать транспортное средство.

В МВД напомнили, что сделать это можно в любом территориальном сервисном центре, независимо от места регистрации.

Администраторы сервисных центров помогут оформить перерегистрацию автомобиля на нового владельца в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №1388.

В ведомстве советуют заранее ознакомиться со всеми этапами процедуры, чтобы продажа автомобиля прошла быстро и без лишних хлопот.

Напомним, в Украине при продаже второго и каждого следующего транспортного средства продавцы должны предоставлять документ о его оценочной или среднерыночной стоимости. Это требование действует для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и другого транспорта и используется при нотариальном оформлении и перерегистрации.

РБК-Украина также рассказывало, что с 1 января 2026 года в Украине изменили размер пенсионного сбора, уплачиваемого во время первой регистрации легковых автомобилей. Его ставки зависят от стоимости авто и составляют 3%, 4% или 5%, а электромобили по-прежнему освобождены от уплаты этого сбора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Продажа автомобилей Министерство внутренних дел Украины вживане авто Автомобильный рынок Документы
Новости
В Сенате хотят принять санкции против России без изменений, предложенных Трампом
В Сенате хотят принять санкции против России без изменений, предложенных Трампом
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком