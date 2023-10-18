UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МВС показало відео моменту ракетного удару росіян по Запоріжжю

Фото: МВС показало відео моменту ракетного удару росіян по Запоріжжю (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Зазначимо, що сьогодні вночі росіяни обстріляли Запоріжжя. Встановлено, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста із ЗРК С-300. 

Через ворожу атаку загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Також троє осіб вважаються безвісти зниклими.

 

Зокрема, загарбники вдарили по п'ятиповерхівці у Запоріжжі, внаслідок чого зруйновано декілька поверхів одного під'їзду. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будинки і автомобілі, територія промислових об’єктів та домоволодіння. 

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Що цьому передувало

В ДСНС Запорізької області повідомили, що в Запоріжжі існує загроза обвалу конструкцій будинку, в який поцілили окупанти.

Додамо, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено.

Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяМіністерство внутрішніх справ Україниракетный удар