МВС показало відео моменту ракетного удару росіян по Запоріжжю

Зазначимо, що сьогодні вночі росіяни обстріляли Запоріжжя. Встановлено, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста із ЗРК С-300.

Через ворожу атаку загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Також троє осіб вважаються безвісти зниклими.

Зокрема, загарбники вдарили по п'ятиповерхівці у Запоріжжі, внаслідок чого зруйновано декілька поверхів одного під'їзду. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будинки і автомобілі, територія промислових об’єктів та домоволодіння.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Що цьому передувало

В ДСНС Запорізької області повідомили, що в Запоріжжі існує загроза обвалу конструкцій будинку, в який поцілили окупанти.

Додамо, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено.

Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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