МВД показало видео момента ракетного удара россиян по Запорожью

Отметим, что сегодня ночью россияне обстреляли Запорожье. Установлено, что оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел города с ЗРК С-300.

Из-за вражеской атаки погибли два человека, еще трое получили ранения. Также три человека считаются без вести пропавшими.

В частности, захватчики ударили по пятиэтажке в Запорожье, в результате чего разрушены несколько этажей одного подъезда. Также повреждены рядом расположенные жилые дома и автомобили, территория промышленных объектов и домовладение.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Что этому предшествовало

В ГСЧС Запорожской области сообщили, что в Запорожье существует угроза обрушения конструкций дома, в который попали оккупанты.

Добавим, что после завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а затем - восстановлено.

Больше о последствиях обстрела Запорожья - читайте в материале РБК-Украина.

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