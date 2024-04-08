МВС показало фото наслідків російського удару по багатоповерхівці в Селидовому

Обстріли населених пунктів в Україні

Сьогодні росіяни атакували Полтавську громаду. Очільник області Філіп Пронін повідомив, що під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Також російські окупанти сьогодні вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура. Пізніше стало відомо і про російську атаку по Білопіллю.

Пізніше в Сумській ОВА та Сумській обласній прокуратурі повідомили про жертву і п'ятьох поранених унаслідок обстрілу населених пунктів. Пізніше стало відомо про ще одну поранену людину в Білопіллі.

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