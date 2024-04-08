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МВС показало фото наслідків російського удару по багатоповерхівці в Селидовому

Фото: фото наслідків російського удару по багатоповерхівці в Селидовому (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 8 квітня, завдала удару по багатоповерхівці в Селидовому Донецької області. Унаслідок атаки постраждали цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по 9-поверховому житловому будинку в Селидовому", - пише відомство.

Зазначається, що внаслідок удару сталося руйнування перекриття між 5 і 6 поверхами, виникла пожежа квартири на 5 поверсі.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/mvs.gov.ua)

Працівники ДСНС врятували 4 мешканців будинку, зокрема 1 дитину, які не могли самостійно покинути приміщення.

Пожежники ліквідували пожежу в зруйнованій квартирі на п'ятому поверсі будинку. Відомо про щонайменше 5 поранених.

Обстріли населених пунктів в Україні

Сьогодні росіяни атакували Полтавську громаду. Очільник області Філіп Пронін повідомив, що під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Також російські окупанти сьогодні вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура. Пізніше стало відомо і про російську атаку по Білопіллю.

Пізніше в Сумській ОВА та Сумській обласній прокуратурі повідомили про жертву і п'ятьох поранених унаслідок обстрілу населених пунктів. Пізніше стало відомо про ще одну поранену людину в Білопіллі.

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