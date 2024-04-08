МВД показало фото последствий российского удара по многоэтажке в Селидово

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня россияне атаковали Полтавскую общину. Глава области Филипп Пронин сообщил, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Также российские оккупанты сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

Позже в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре сообщили о жертве и пятерых раненых в результате обстрела населенных пунктов. Позже стало известно об еще одном раненом человеке в Белополье.

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