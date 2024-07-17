В МВД показали эвакуацию в Херсонской области под ударами дронов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Как рассказали в МВД, с просьбой об эвакуации обратился 84-летний мужчина, дом которого уничтожили оккупанты.

На въезде в Михайловку полицейские уже заметили разведывательный дрон россиян. Сразу после этого по одному из домов ударил другой беспилотник. Еще один дрон взорвался в метре от бронированного авто, когда водитель ехал, чтобы передать местным питьевую воду и продукты. К счастью, никто не пострадал.

Один из полицейских начал стрельбу по разведывательному дрону врага и тот улетел с места эвакуации.

"Правоохранители максимально быстро эвакуировали пожилого мужчину и передали его родным", - уточнили в МВД.