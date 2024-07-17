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В МВД показали эвакуацию в Херсонской области под ударами дронов (видео)

Херсонская область, Среда 17 июля 2024 20:06
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В МВД показали эвакуацию в Херсонской области под ударами дронов (видео) Иллюстративное фото: россияне ударили дронами по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Полицейские эвакуировали пожилого мужчину из села Михайловка Херсонской области под ударами российских беспилотников. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Как рассказали в МВД, с просьбой об эвакуации обратился 84-летний мужчина, дом которого уничтожили оккупанты.

На въезде в Михайловку полицейские уже заметили разведывательный дрон россиян. Сразу после этого по одному из домов ударил другой беспилотник. Еще один дрон взорвался в метре от бронированного авто, когда водитель ехал, чтобы передать местным питьевую воду и продукты. К счастью, никто не пострадал.

Один из полицейских начал стрельбу по разведывательному дрону врага и тот улетел с места эвакуации.

"Правоохранители максимально быстро эвакуировали пожилого мужчину и передали его родным", - уточнили в МВД.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области. Контроль над левобережьем региона позволяет им атаковать правобережье при помощи артиллерии, дронов и другого вооружения.

В частности, несколько недель назад россияне ударили по Чернобаевке. Из-за этого ребенок получил тяжелые ранения.

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Херсонская область Эвакуация Война в Украине Атака дронов
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