UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

МВС Німеччини виділить понад 100 млн грн та закупить дрони для ЗСУ, - Кличко

Фото: Віталій Кличко зустрівся з Александером Добріндтом (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить 2 млн євро (понад 100 млн грн) і закупить дрони для Сил оборони і безпеки України. А Києву передасть вантажну техніку для міських служб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Віталія Кличка.

Мер Києва у Берліні провів зустріч із федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добріндтом, під час якої говорили, зокрема, про важливість закінчення війни в Україні для безпеки в усій Європі. 

"Я вдячний Александеру, який під час нашої зустрічі ухвалив рішення про те, що МВС Німеччини виділить 2 млн євро і закупить дрони для Сил оборони і безпеки України. А Києву невдовзі передасть вантажну техніку для міських служб. Александер Добріндт підкреслив, що Німеччина не припинить підтримку України", - написав Віталій Кличко.

Також мер Києва обговорив із міністром внутрішніх справ Німеччини необхідність нарощування військової допомоги Україні.

"Говорили про важливість закінчення війни в Україні для безпеки в усій Європі. Бо агресивні плани Путіна щодо Європи не змінилися. Масштабна війна є реальністю. Європейці повинні нарешті зрозуміти, що часу для подальших розмов немає. Повинні бути конкретні дії. Головним в цьому плані є радикальне нарощування військової допомоги Україні. Саме на українському фронті вирішується майбутнє Європи, її безпека та стабільність", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора мер Києва зустрівся з мером Берліна Каєм Вегнером, з яким обговорив організацію міжнародного інвестиційного форуму "Берлінська платформа" для збору коштів на відновлення Києва та України.

Як повідомив Віталій Кличко, форум відбудеться 12 листопада в столиці Німеччини, захід відвідають мери європейських міст, представники великого бізнесу та фінансових інституцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗбройні сили УкраїниВіталий Кличко