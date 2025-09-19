МВС Німеччини виділить понад 100 млн грн та закупить дрони для ЗСУ, - Кличко

Мер Києва у Берліні провів зустріч із федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добріндтом, під час якої говорили, зокрема, про важливість закінчення війни в Україні для безпеки в усій Європі.

"Я вдячний Александеру, який під час нашої зустрічі ухвалив рішення про те, що МВС Німеччини виділить 2 млн євро і закупить дрони для Сил оборони і безпеки України. А Києву невдовзі передасть вантажну техніку для міських служб. Александер Добріндт підкреслив, що Німеччина не припинить підтримку України", - написав Віталій Кличко.

Також мер Києва обговорив із міністром внутрішніх справ Німеччини необхідність нарощування військової допомоги Україні.

"Говорили про важливість закінчення війни в Україні для безпеки в усій Європі. Бо агресивні плани Путіна щодо Європи не змінилися. Масштабна війна є реальністю. Європейці повинні нарешті зрозуміти, що часу для подальших розмов немає. Повинні бути конкретні дії. Головним в цьому плані є радикальне нарощування військової допомоги Україні. Саме на українському фронті вирішується майбутнє Європи, її безпека та стабільність", - зазначив Віталій Кличко.