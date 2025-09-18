ua en ru
Кличко та мер Берліну готують інвестфорум для залучення коштів на відновлення Києва та України

Німеччина, Четвер 18 вересня 2025 18:36
Кличко та мер Берліну готують інвестфорум для залучення коштів на відновлення Києва та України Фото: мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з меро Берліну Каєм Вегнером (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Берліна Каєм Вегнером, йшлося про підготовку форуму "Берлінська платформа". Його мета - залучення коштів для відновлення Києва та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Зустрівся в Берліні з мером столиці Німеччини Каєм Вегнером. Насамперед, йшлося про підготовку до Інвестиційного форуму міста Києва - "Берлінська платформа". 12 листопада разом з європейськими партнерами ми обговоримо в Берліні спільне бачення майбутнього, сильне лідерство та залучення інвестицій у відновлення Києва та України", - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що участь у форумі візьмуть мери європейських міст, представники великого бізнесу, фінансових інституцій, експерти. Двічі цей захід відбувався в Брюсселі, тепер силу партнерства засвідчує Берлін, додав мер Києва.

Кличко подякував Каю Вегнеру за допомогу Києву від Берліну та прихисток для українців, які рятувались від війни.

"Подякував пану Вегнеру за підтримку й допомогу Берліна у створенні в Києві протезного центру, який ми відкрили наприкінці серпня. Він уже надає допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації. І цей спільний з німецькими партнерами проєкт ми продовжимо розвивати. Вдячний Київ місту-побратиму й за надану за час повномасштабної війни гуманітарну допомогу, комунальну техніку та автобуси, які передавав Берлін. Також із міст західної Європи Берлін прийняв найбільшу кількість українців, які рятувалися від війни. І місто продовжує їм допомагати", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з віце-канцлером і міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем.

Наголосив на необхідності посилення військової та економічної допомоги, а також на важливості надійних гарантій безпеки для України.

