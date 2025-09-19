МВД Германии выделит более 100 млн грн и закупит дроны для ВСУ, - Кличко

Мэр Киева в Берлине провел встречу с федеральным министром внутренних дел Германии Александером Добриндтом, во время которой говорили, в частности, о важности окончания войны в Украине для безопасности во всей Европе.

"Я благодарен Александеру, который во время нашей встречи принял решение о том, что МВД Германии выделит 2 млн евро и закупит дроны для Сил обороны и безопасности Украины. А Киеву вскоре передаст грузовую технику для городских служб. Александер Добриндт подчеркнул, что Германия не прекратит поддержку Украины", - написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева обсудил с министром внутренних дел Германии необходимость наращивания военной помощи в Украине.

"Говорили о важности окончания войны в Украине для безопасности во всей Европе. Потому что агрессивные планы Путина по Европе не изменились. Масштабная война является реальностью. Европейцы должны наконец понять, что времени для дальнейших разговоров нет. Должны быть конкретные действия. Главным в этом плане является радикальное наращивание военной помощи Украине," - отметил Виталий Кличко.