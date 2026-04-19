В МВС готують кадрові зміни через втечу патрульних від стрілка у Києві, - Зеленський

20:50 19.04.2026 Нд
2 хв
Які ще зміни необхідні в міністерстві?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

У МВС відбудуться кадрові зміни після того, як поліцейські втекли від стрілка у Києві. Крім того, перегляду вимагають протоколи реагування на такі ситуації, добору та навчання патрульних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Жуков розповів, як діяли патрульні під час стрілянини в Києві

Він розповів про результати доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо розслідування стрілянини у Києві та бездіяльності двох патрульних, які втекли замість того, щоб зупинити зловмисника.

"Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних - вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Клименко "зробить кадрові висновки по всій вертикалі". Глава держави додав, що необхідно також переглянути й "протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних".

"Зараз у лікарнях перебувають вісім людей, які були поранені. Одна людина - у вкрай важкому стані. Надається вся необхідна допомога", - розповів він.

Скандал з поліцейськими

Нагадаємо, сьогодні вранці у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце події, втікають після почутих пострілів.

Відразу ж після цього Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.

Зазначимо, після скандалу з патрульними поліцейськими генерал поліції Євгеній Жуков сьогодні, 19 квітня, подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України.

Всі подробиці трагедії у Голосіївському районі Києва, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

