Жуков розповів, як діяли патрульні під час стрілянини в Києві

Після отримання виклику про стрільбу на місце події прибули поліцейські. Після початку пострілів вони почали бігти, оскільки не зорієнтувалися звідки вогонь.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков заявив під час брифінгу.

"Вони їхали в цей район і їм по радіостанції повідомили про стрільбу. Вони залишили машину біля будинку, бо не знали, де це відбувається, та побігли на крики. Підбігли до під'їзду, сиділа дитина, сиділа жінка та лежав чоловік. Вони почали орієнтуватися по ситуації", - розповів він.

Жуков зазначив, що поліцейська підійшла до дитини і виявила, що у неї (дитини - ред.) поранення в голову. Правоохоронці вирішили бігти до машини за аптечкою, але одразу після цього почалися постріли, а жінка кричала, що в під'їзді людина зі зброєю.

"Почалися постріли і вони отак відреагували, не зорієнтувалися звідки вогонь, та побігли до машини. Хлопчик побіг за ними і вже інші поліцейські, які прибули на місце забрали хлопчика до себе, присіли на землю і почали робити висновки щодо його поранення", - йдеться у заяві.

За словами Жукова, один з поліцейських - доволі недосвідчений офіцер, який працює з 2024 року. Його колега - працює з 2015 року.

"Вона працювала у підсилення з ним. Може у неї був і більший досвід, але вийшло як вийшло. Підготовка поліцейських проводиться завжди. Вони займаються вогневою, тактичною підготовкою. Вони проводять час в тирі, стріляють зі зброї. Але в цьому випадку він її навіть не застосував, так він відреагував", - зазначив генерал.

Скандал з поліцейськими

Нагадаємо, вранці 19 квітня у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце події, втікають після почутих пострілів.

Відразу ж після цього голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.