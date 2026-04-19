В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский

Он рассказал о результатах доклада министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по расследованию стрельбы в Киеве и бездействия двух патрульных, которые сбежали вместо того, чтобы остановить злоумышленника.

"Уже есть уголовное производство по этому факту, и будет полная проверка работы патрульных - они должны были действовать в тех обстоятельствах. ГБР занимается этим делом", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Клименко "сделает кадровые выводы по всей вертикали". Глава государства добавил, что необходимо также пересмотреть и "протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патрульных".

"Сейчас в больницах находятся восемь человек, которые были ранены. Один человек - в крайне тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая помощь", - рассказал он.

Скандал с полицейскими

Напомним, сегодня утром в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место происшествия, убегают после услышанных выстрелов.

Сразу же после этого Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.