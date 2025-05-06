МВС готує нові правила: здати на водійське посвідчення стане складніше

МВС готує нові правила для здобуття водійського посвідчення. Зміни передбачають збільшення термінів для повторної здачі іспитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт наказу щодо правил складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення.
Головна зміна - збільшення строків повторної здачі у разі неуспішної спроби.
Згідно з проєктом наказу:
Відлік починається з наступного дня після невдалої спроби.
Теоретичний іспит залишиться без змін, але основна увага тепер зосереджена на вдосконаленні практичних навичок водіння.
Документ вже оприлюднений на офіційному порталі для громадського обговорення і чекає на формальне ухвалення.
Ми писали раніше, якщо початківець за цей період порушив ПДР більше ніж двічі, водієві доведеться повторно складати теоретичний і практичний іспити.
Зазначимо, що 89 країн світу українське водійське посвідчення визнають. А 44 країни (від Австралії, Алжиру та Аргентини до Єгипту, Індії, Кіпру та Лесото) вимагають від водіїв з України наявності міжнародного посвідчення.
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