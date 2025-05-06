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МВС готує нові правила: здати на водійське посвідчення стане складніше

Фото: Нові вимоги для отримання водійського посвідчення (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

МВС готує нові правила для здобуття водійського посвідчення. Зміни передбачають збільшення термінів для повторної здачі іспитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт наказу щодо правил складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення.

Головна зміна - збільшення строків повторної здачі у разі неуспішної спроби.

Згідно з проєктом наказу:

  • Після першої невдалої спроби повторний іспит можна складати не раніше ніж через 10 календарних днів.
  • Після другої спроби - через 20 днів.
  • Після третьої та наступних - через 30 днів з моменту попереднього іспиту.

Відлік починається з наступного дня після невдалої спроби

Теоретичний іспит залишиться без змін, але основна увага тепер зосереджена на вдосконаленні практичних навичок водіння. 

Документ вже оприлюднений на офіційному порталі для громадського обговорення і чекає на формальне ухвалення.

Водійське посвідчення в Україні

Ми писали раніше, якщо початківець за цей період порушив ПДР більше ніж двічі, водієві доведеться повторно складати теоретичний і практичний іспити.

Зазначимо, що 89 країн світу українське водійське посвідчення визнають. А 44 країни (від Австралії, Алжиру та Аргентини до Єгипту, Індії, Кіпру та Лесото) вимагають від водіїв з України наявності міжнародного посвідчення.

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