МВД готовит новые правила: сдать на водительское удостоверение станет сложнее

МВД готовит новые правила для получения водительского удостоверения. Изменения предусматривают увеличение сроков для повторной сдачи экзаменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Министерство внутренних дел Украины обнародовало проект приказа о правилах сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения.
Главное изменение - увеличение сроков повторной сдачи в случае неуспешной попытки.
Согласно проекту приказа:
Отсчет начинается со следующего дня после неудачной попытки.
Теоретический экзамен останется без изменений, но основное внимание теперь сосредоточено на совершенствовании практических навыков вождения.
Документ уже обнародован на официальном портале для общественного обсуждения и ждет формального принятия.
Мы писали ранее, если начинающий водитель за этот период нарушил ПДД более двух раз, водителю придется повторно сдавать теоретический и практический экзамены.
Отметим, что 89 стран мира украинское водительское удостоверение признают. А 44 страны (от Австралии, Алжира и Аргентины до Египта, Индии, Кипра и Лесото) требуют от водителей из Украины наличия международного удостоверения.
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