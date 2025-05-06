МВД готовит новые правила: сдать на водительское удостоверение станет сложнее

Водительское удостоверение в Украине

Мы писали ранее, если начинающий водитель за этот период нарушил ПДД более двух раз, водителю придется повторно сдавать теоретический и практический экзамены.

Отметим, что 89 стран мира украинское водительское удостоверение признают. А 44 страны (от Австралии, Алжира и Аргентины до Египта, Индии, Кипра и Лесото) требуют от водителей из Украины наличия международного удостоверения.

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