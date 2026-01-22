UA

МВС готує масові чистки в ДПСУ після корупційного скандалу, - джерело

Фото: Сергій Дейнеко, голова ДПСУ (dpsu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Ростислав Шаправський

МВС готує кадрові чистки в Держприкордонслужбі у відповідь на корупційний скандал.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в оточенні міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Міністерство внутрішніх справ у найближчий тиждень планує провести низку кадрових змін у структурах Державної прикордонної служби в західних регіонах після корупційного скандалу з екс-головою ДПСУ Сергієм Дейнекою.

"Командири прикордонних застав та прикордонних пунктів західного регіону будуть замінені. На їх місце прийдуть люди з війська, бойові офіцери, ветерани, співробітники ДПСУ з інших регіонів", - пояснив співрозмовник видання.

Кадрові чистки в ДПСУ стануть відповіддю на корупційний скандал за участі екс-голови служби Сергія Дейнеки, у якого в четвер НАБУ та САП провело обшуки. Колишній керівник прикордонників, як стверджуючи антикорупціонери, був ззалучений до схеми з контрабандою сигарет через західний кордон та отримував за це хабарі.

"Дейнеко був звільнений на початку року за станом здоров’я. Він мав певну автономність у своїх діях і дійсно міг давати вказівки на пропуск тих чи інших автівок. І хоча він проходить у справі 2023 року, це все одно питання і до служби внутрішньої безпеки ДПСУ, яка, очевидно, також потребує перезавантаження", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, за версією детективів НАБУ, контрабандна схема, у якій фігурують Дейнеко та ще 4 співробітники ДПСУ, відбувалася за участі дипломатичних представників.

Підозра для Дейнеко

До слова, схему з контрабандою сигарет, яку організували топ-посадовці Державної прикордонної служби, викрили правоохоронці Національного антикорупційного бюро.

Як розповіли джерела РБК-Україна, Сергію Дейнеці повідомили про підозру.

