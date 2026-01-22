МВД готовит массовые чистки в ГПСУ после коррупционного скандала, - источник

Министерство внутренних дел в ближайшую неделю планирует провести ряд кадровых изменений в структурах Государственной пограничной службы в западных регионах после коррупционного скандала с экс-главой ГПСУ Сергеем Дейнеко.

"Командиры пограничных застав и пограничных пунктов западного региона будут заменены. На их место придут люди из армии, боевые офицеры, ветераны, сотрудники ГПСУ из других регионов", - пояснил собеседник издания.

Кадровые чистки в ГПСУ станут ответом на коррупционный скандал с участием экс-главы службы Сергея Дейнеко, у которого в четверг НАБУ и САП провело обыски. Бывший руководитель пограничников, как утверждают антикоррупционеры, был вовлечен в схему с контрабандой сигарет через западную границу и получал за это взятки.

"Дейнеко был уволен в начале года по состоянию здоровья. Он имел определенную автономность в своих действиях и действительно мог давать указания на пропуск тех или иных автомобилей. И хотя он проходит по делу 2023 года, это все равно вопрос и к службе внутренней безопасности ГПСУ, которая, очевидно, также нуждается в перезагрузке", - добавил собеседник.

Напомним, по версии детективов НАБУ, контрабандная схема, в которой фигурируют Дейнеко и еще 4 сотрудника ГПСУ, происходила при участии дипломатических представителей.