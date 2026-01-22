RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

МВД готовит массовые чистки в ГПСУ после коррупционного скандала, - источник

Фото: Сергей Дейнеко, глава ГПСУ (dpsu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Ростислав Шаправский

МВД готовит кадровые чистки в Госпогранслужбе в ответ на коррупционный скандал.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в окружении министра внутренних дел Игоря Клименко.

Министерство внутренних дел в ближайшую неделю планирует провести ряд кадровых изменений в структурах Государственной пограничной службы в западных регионах после коррупционного скандала с экс-главой ГПСУ Сергеем Дейнеко.

"Командиры пограничных застав и пограничных пунктов западного региона будут заменены. На их место придут люди из армии, боевые офицеры, ветераны, сотрудники ГПСУ из других регионов", - пояснил собеседник издания.

Кадровые чистки в ГПСУ станут ответом на коррупционный скандал с участием экс-главы службы Сергея Дейнеко, у которого в четверг НАБУ и САП провело обыски. Бывший руководитель пограничников, как утверждают антикоррупционеры, был вовлечен в схему с контрабандой сигарет через западную границу и получал за это взятки.

"Дейнеко был уволен в начале года по состоянию здоровья. Он имел определенную автономность в своих действиях и действительно мог давать указания на пропуск тех или иных автомобилей. И хотя он проходит по делу 2023 года, это все равно вопрос и к службе внутренней безопасности ГПСУ, которая, очевидно, также нуждается в перезагрузке", - добавил собеседник.

Напомним, по версии детективов НАБУ, контрабандная схема, в которой фигурируют Дейнеко и еще 4 сотрудника ГПСУ, происходила при участии дипломатических представителей.

Подозрение для Дейнеко

К слову, схему с контрабандой сигарет, которую организовали топ-чиновники Государственной пограничной службы, разоблачили правоохранители Национального антикоррупционного бюро.

Как рассказали источники РБК-Украина, Сергею Дейнеко сообщили о подозрении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныНАБУДПСУКоррупцияПограничная служба