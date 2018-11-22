ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

МВФ виділить близько 2 млрд доларів після прийняття бюджету-2019, - нардеп

Новини » Політика    22.11.2018 - 10:54
МВФ виділить близько 2 млрд доларів після прийняття бюджету-2019, - нардеп
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

У президента впевнені, що МВФ надасть транш без затримок

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні близько 2 млрд доларів після прийняття державного бюджету на 2019 рік. Про це заявила представник президента у Верховній раді, нардеп від БПП Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, перший транш у рамках нової програми МВФ очікується в розмірі близько 2 млрд доларів.

"Я думаю, що як тільки бюджет буде проголосований і підписаний, затримки з фінансуванням і виділенням траншу Україні не буде", - зазначила Луценко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що розраховує на новий транш від МВФ вже в грудні. Він також додав, що ці кошти дозволять забезпечити стабільність і допоможуть продовжити реформи.

До цього Міжнародний валютний фонд і Всесвітніх банк відзначили низьку результативність дій української влади в боротьбі з корупцією. За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, досі жоден топ-чиновник не притягнутий до відповідальності за корупцію. А у Світовому банку відзначили, що високий рівень корупції стримує інвесторів.

 

Рада відмовилася продовжити вечірнє засідання до прийняття бюджету-2019 Рада приступить до розгляду бюджету після 18:00, - нардеп
Теми: Бюджет-2019
Новини України МВФБюджет 2019Транш
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся