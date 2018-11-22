МВФ виділить близько 2 млрд доларів після прийняття бюджету-2019, - нардеп

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

У президента впевнені, що МВФ надасть транш без затримок

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні близько 2 млрд доларів після прийняття державного бюджету на 2019 рік. Про це заявила представник президента у Верховній раді, нардеп від БПП Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, перший транш у рамках нової програми МВФ очікується в розмірі близько 2 млрд доларів.

"Я думаю, що як тільки бюджет буде проголосований і підписаний, затримки з фінансуванням і виділенням траншу Україні не буде", - зазначила Луценко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що розраховує на новий транш від МВФ вже в грудні. Він також додав, що ці кошти дозволять забезпечити стабільність і допоможуть продовжити реформи.

До цього Міжнародний валютний фонд і Всесвітніх банк відзначили низьку результативність дій української влади в боротьбі з корупцією. За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, досі жоден топ-чиновник не притягнутий до відповідальності за корупцію. А у Світовому банку відзначили, що високий рівень корупції стримує інвесторів.