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МВФ не вимагає послабити курс гривні: підсумки переговорів

Фото: МВФ не вимагав підвищення курсу долара до гривні (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Міжнародний валютний фонд не вимагає девальвації гривні для поповнення державного бюджету. Теоретично послаблення курсу могло б збільшити доходи.

Наразі обговорювати питання можливої девальвації підстав немає, сказав співрозмовник видання. Він зазначив, що одним із головних завдань у меморандумі визначено стримування інфляції та забезпечення стабільності валютного ринку.

"Це найбільш адекватна відповідь на всі спекуляції навколо курсу", - сказало джерело.

Місія МВФ

Нагадаємо, місія МВФ працювала в Києві з 4 по 10 вересня і досягла домовленостей із Києвом щодо п'ятого перегляду програми на 15,6 млрд доларів.

Перед початком роботи місії агентство Bloomberg повідомляло, що МВФ підштовхуватиме Київ до більш швидкої девальвації гривні та пом'якшення грошово-кредитної політики. Ці кроки спрямовані на те, щоб роздмухати бюджетні доходи України у гривні та зробити запозичення для Міністерства фінансів дешевшими.

За підсумками роботи місії у МВФ заявили, що "обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор і підлаштовуватися під ринкові основи, тим самим допомагаючи захистити зовнішню стабільність". Також у МВФ зазначили, що грошово-кредитна політика залишається адекватною та відповідною до досягнення цільового показника інфляції в середньостроковій перспективі.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний сказав, що політика НБУ у поєднанні з керованою гнучкістю й надалі запобігатиме надмірним коливанням і втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

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