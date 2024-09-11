Голова НБУ зробив заяву щодо курсу гривні до долара після переговорів з МВФ

Національний банк України буде рухатися до більшої гнучкості курсу гривні до долара. Водночас контроль за курсом зберігатиметься, а коливання будуть помірними.

Про це завив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін", - сказав Пишний.

За його словами, політика НБУ у поєднанні з керованою гнучкістю і надалі запобігатиме надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

"Також рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - додав голова НБУ.