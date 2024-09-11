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Голова НБУ зробив заяву щодо курсу гривні до долара після переговорів з МВФ

Україна, Середа 11 вересня 2024 09:15
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Голова НБУ зробив заяву щодо курсу гривні до долара після переговорів з МВФ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України буде рухатися до більшої гнучкості курсу гривні до долара. Водночас контроль за курсом зберігатиметься, а коливання будуть помірними.

Про це завив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін", - сказав Пишний.

За його словами, політика НБУ у поєднанні з керованою гнучкістю і надалі запобігатиме надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

"Також рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - додав голова НБУ.

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