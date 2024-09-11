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МВФ не требует ослабить курс гривны: итоги переговоров

Фото: МВФ не требовал повышения курса доллара к гривне (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Международный валютный фонд не требует девальвации гривны для наполнения государственного бюджета. Теоретически ослабление курса могло бы увеличить доходы.

Сейчас обсуждать вопрос возможной девальвации оснований нет, сказал собеседник издания. Он отметил, что одной из главных задач в меморандуме определено сдерживание инфляции и обеспечение стабильности валютного рынка.

"Это наиболее адекватный ответ на все спекуляции вокруг курса", – сказал источник.

Миссия МВФ

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 4 по 10 сентября и достигла договоренностей с Киевом по пятому пересмотру программы на 15,6 млрд долларов.

Перед началом работы миссии агентство Bloomberg, сообщало, что МВФ будет подталкивать Киев к более быстрой девальвации гривны и смягчению денежно-кредитной политики. Эти шаги направлены на то, чтобы раздуть бюджетные доходы Украины в гривне и сделать заимствования для Министерства финансов более дешевыми.

По итогам работы миссии в МВФ заявили, что "обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, тем самым помогая защитить внешнюю стабильность". Также в МВФ отметили, что денежно-кредитной политика остается адекватной и соответствующей достижению целевого показателя инфляции в среднесрочной перспективе.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный сказал, что политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и далее будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

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