МВФ виділив Україні новий транш: скільки грошей надійшло

Як пояснив Шмигаль, кошти отримані після успішного сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Загальна підтримка МВФ в рамках ініціативи досягла більше 10 млрд доларів.

Перегляд програми EFF

У лютому Україна та МВФ домовилися на рівні персоналу про сьомий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Умовою для отримання нової допомоги було затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

Того ж місяця РБК-Україна писало про те, що відсутність закону про створення Вищого адміністративного суду (ВАС), що є "структурним маяком" програми фінансування МВФ, може загальмувати черговий транш. Окремо варто додати, що ця умова з'явилася в меморандумі з МВФ ще наприкінці 2023 року.

Адмінсуд, своєю чергою, має замінити ліквідований Окружний адміністративний суд (ОАСК) й розглядатиме справи проти національних державних органів, наприклад, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України й інших.