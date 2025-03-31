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МВФ виділив Україні новий транш: скільки грошей надійшло

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна отримала черговий транш допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Розмір підтримки склав 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як пояснив Шмигаль, кошти отримані після успішного сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Загальна підтримка МВФ в рамках ініціативи досягла більше 10 млрд доларів. 

Перегляд програми EFF

У лютому Україна та МВФ домовилися на рівні персоналу про сьомий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Умовою для отримання нової допомоги було затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

Того ж місяця РБК-Україна писало про те, що відсутність закону про створення Вищого адміністративного суду (ВАС), що є "структурним маяком" програми фінансування МВФ, може загальмувати черговий транш. Окремо варто додати, що ця умова з'явилася в меморандумі з МВФ ще наприкінці 2023 року. 

Адмінсуд, своєю чергою, має замінити ліквідований Окружний адміністративний суд (ОАСК) й розглядатиме справи проти національних державних органів, наприклад, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України й інших. 

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