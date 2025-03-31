МВФ выделил Украине новый транш: сколько денег поступило

Как пояснил Шмыгаль, средства получены после успешного седьмого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Общая поддержка МВФ в рамках инициативы достигла более 10 млрд долларов.

Пересмотр программы EFF

В феврале Украина и МВФ договорились на уровне персонала о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Условием для получения новой помощи было утверждение пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.

В том же месяце РБК-Украина писало о том, что отсутствие закона о создании Высшего административного суда (ВАС), являющегося "структурным маяком" программы финансирования МВФ, может затормозить очередной транш. Отдельно стоит добавить, что это условие появилось в меморандуме с МВФ еще в конце 2023 года.

Админсуд, в свою очередь, должен заменить ликвидированный Окружной административный суд (ОАСК) и будет рассматривать дела против национальных государственных органов, например, Национального банка Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и других.