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МВФ уточнил сроки визита своей миссии в Украину, но есть условие

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Вашингтон, Четверг 10 февраля 2022 22:31
МВФ уточнил сроки визита своей миссии в Украину, но есть условие Фото: Международный валютный фонд (flickr com)
Автор: Сергей Новиков

Международный валютный фонд (МВФ) отправит свою миссию в Украину в I квартале 2022 года. Но программу пересмотрят при условии, что будет достигнут достаточный прогресс в выполнении структурных маяков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МВФ Джерри Райса.

В частности, он напомнил, что текущая резервная программа на 5 млрд долларов с Украиной была продлена до конца июня 2022 года. Первый пересмотр был завершен в конце 2021 года, после чего Киев получил транш на 700 млн долларов.

"Как и все, мы очень внимательно следим за развитием событий в Украине. Мы надеемся, что напряженность снизится. В ноябре совет директоров утвердил график оставшихся двух выплат в рамках программы с Украиной. При этом ожидается, что вторая миссия и пересмотр состоятся в I квартале этого года при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы", - отметил Райс.

Он добавил, что точную дату приезда миссии МВФ могут объявить через своего представителя в Украине.

"Но, опять же, как и все, мы очень внимательно следим за развитием событий в Украине и надеемся, что напряженность спадет", - подчеркнул Райс.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко говорил, что миссия МВФ начнет работу в Украине уже в ближайшее время.

Подробнее об обязательствах Киева читайте в материале "Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ".

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